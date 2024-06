Reprodução/Instagram Linn da Quebrada é internada em clínica de reabilitação

A artista Linn da Quebrada tranquilizou os fãs após a assessoria da cantora revelar que ela foi internada em uma clínia de reabilitação nesta sexta-feira (21). A ex-BBB está no local para cuidar de sua saúde mental.

Em um vídeo feito pela cantora, ela atualizou o seu quadro psicológico para os fãs. "Estou tratando de uma depressão, tratando de um momento que eu percebi que eu precisava cuidar da minha saúde mental", revelou.

""É sempre importante cuidar da nossa cabecinha e do nosso corpo. Ninguém, ninguém melhor do que nós mesmas para saber e fazer isso. É o que estou fazendo. É o que todas pessoas deveriam ter condições e possibilidades para fazer. se cuidem, logo mais estou voltando", escreveu Linn da Quebrada na legenda do vídeo que postou nas redes sociais.

Assista a declaração da artista:





Nos comentários da publicação, as amigas da artista a desejaram um bom tratamento. "Se cuida, mana!", comentou a deputada Erika Hilton. 'Fica bem, mermã! Feliz demais em saber que está se cuidando!", acrescentou a blogueira Bianca DellaFancy. "Amiga, forças", manifestou Blogueirinha.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.