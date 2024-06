Reprodução/Instagram Quem é a mulher que está grávida de Manoel Gomes, cantor do hit 'Caneta Azul'

Aos 54 anos, Manoel Gomes, famoso pelo sucesso da internet 'Caneta Azul' revelou que será pai pela primeira vez. A mãe é a pernambucana Diva Gomes, de 41, que namora o cantor desde novembro do ano passado.

Diva já tem dois filhos adultos, um de 25 e outro de 18 anos. Os dois se conheceram quando ela trabalhava em um restaurante e foi paquerada pelo amado por lá mesmo.

Ela deixou o emprego no estabelecimento para se dedicar à carreira de influenciadora O casal agora mora na mansão de Manoel, em São Paulo.

O cantor e compositor maranhense anunciou a gravidez nas redes sociais. "Vou ser papai, meu povo", falou ele, mostrando uma foto de uma ultrassonografia.

Manoel até compôs uma música para anunciar a chegada do herdeiro: "É meu filho que vai nascer. Caneta azul mesmo vai crescer. Coisa que Deus me deu e eu canto mesmo com o maior prazer", rimou ele.

Vida de luxo



Em janeiro deste ano, Manoel Gomes abriu as portas de sua mansão em Alphaville, bairro nobre de São Paulo, para uma visita do Podpah. Ele recebeu na residência o surfista e ex-BBB Pedro Scooby.

"Vivia numa casa apertada", contou ele, que agora mora no imóvel de dois andares, com piscina, sala de jantar, sala de estar e sala de cinema, além de área gourmet e garagem para três carros.

'Caneta Azul' mostrou que um dos quartos tem uma rede para balanço que o faz lembrar da roça em Balsas, no Maranhão. "Eu trabalhava na roça, lá era bom demais. Plantava arroz, milho, feijão". Ele ainda disse: "Aqui tem uns pássaros que cantam e isso lembra a minha região".

Manoel Gomes ficou famoso em 2019, quando compôs 'Caneta Azul'. Colegas publicaram um vídeo dele cantando no YouTube, e o conteúdo viralizou.



Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp