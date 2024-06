Instagram O artista de 54 anos namora desde novembro com a Diva Gomes

Tem papai novo na área! O cantor e compositor Manoel Gomes, de 54 anos, famoso pelo hit "Caneta azul", anunciou nas redes sociais que vai ser pai pela primeira vez. O maranhense afirmou: "Vou ser papai, meu povo", com uma foto que representa uma ultrassonografia.



No vídeo, Manoel utiliza seu talento para compor uma música para anunciar a chegada do primeiro herdeiro: "É meu filho que vai nascer. Canetinha azul mesmo vai crescer..."

O artista está em um relacionamento com a influenciadora pernambucana Diva Gomes, de 41 anos. A influenciadora digital possui dois filhos adultos, de 25 e 18 anos, e namora o cantor desde novembro.

Nos comentários, os seguidores do cantor comemoraram e felicitaram Manoel. Um seguidor escreveu: "Uhulll, aí sim Manoel, parabéns, Deus abençoe, e continue sempre com essa humildade que faz toda a diferença". Outro brincou: "O moleque nasce com a caneta na mão já", se referindo a montagem feita para anunciar a gravidez de Diva. Um terceiro usa o bordão do artista: "Bom demaiziii, fez um filho e já lançou música".

