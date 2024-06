Mayra Dugaich Cantor Nahim morre aos 71 anos em São Paulo

A assessoria do cantor Nahim confirmou na última terça (18) que a missa de sétimo dia do artista será transmitida ao vivo. "Teremos a missa de sétimo dia na quinta-feira (20), às 18h, na Basílica de Nossa Senhora de Aparecida. Domingo (23), às 19h, na Paróquia São Benedito", publicaram no perfil do musicista.

A cerimonia que acontecerá na próxima quinta (20) poderá ser acessada através do canal da emissora TV Aparecida no YouTube. Na última quinta-feira (13), o cantor Nahim foi encontrado morto em casa. Ele morava em Taboão da Serra, município do estado de São Paulo.

“Policiais militares foram acionados para atender a ocorrência e, no local, apuraram que a vítima estava sozinha em casa, quando caiu da escadaria da residência. O Corpo de Bombeiros e o SAMU foram acionados e constataram o óbito. O corpo foi encaminhado ao IML e o caso foi registrado como morte suspeita na 1ª DP de Taboão da Serra”, esclareceu em nota a Secretaria da Segurança Pública (SSP).

Nahim se tornou nacionalmente conhecido com as músicas "Coração de Melão", “Dá Coração" e "Taka Taka". Durante sua carreira, lançou mais de 14 álbuns de estúdio e 86 músicas. Ele também participou do reality show "A Fazenda".

