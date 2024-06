Rasid Necati Aslimanadolu/AFP Kate Middleton apareceu publicamente após 6 meses longe dos holofotes

Kate Middleton, de 42 anos, atraiu atenções de todo o mundo ao aparecer publicamente, ao lado da Família Real, desde que foi revelado seu tratamento contra o câncer - a última aparição oficial da Princesa de Gales havia sido no Natal de 2023. Assessores do palácio, no entanto, deixaram claro que ela ainda não está retomando sua agenda como membro da realeza.

Uma fonte próxima à família real afirmou à revista People que Kate Middleton está “fazendo o que é certo para ela” e “lidando com isso da melhor maneira que pode” enquanto se recupera em casa.

No último dia 14 de junho, Kate declarou que está “aprendendo a ser paciente” enquanto cuida de sua saúde. Portanto, até que esteja totalmente recuperada e receba liberação médica, ela não deve voltar aos seus afazeres reais.

“A monarquia está passando por um dos desafios mais difíceis”, afirmou Ailsa Anderson, antiga secretária de imprensa da Rainha Elizabeth II. "Mas sentem como se uma esquina tivesse sido virada."

Rasid Necati Aslimanadolu/AFP Kate Middleton em desfile de aniversário do Rei Charles III

A princesa surgiu em uma carruagem para o desfile de aniversário do rei Charles III, no dia 14 de junho, ao lado dos filhos Príncipe George , 10 anos, Princesa Charlotte , de 9, e Príncipe Louis , de 6. Devido ao mistério gerado por seu afastamento da mídia, todos os olhares se voltaram para ela. Mesmo fragilizada, devido ao seu tratamento com quimioterapia, Kate aparece sorridente na maior parte do tempo.

“Ela parecia vibrante e montou e desceu da carruagem sem perder um passo”, disse a biógrafa real Sally Bedell Smith à People.

Na varanda do Palácio de Buckingham, Kate posou para as fotos e trocou olhares com o marido, Príncipe William. Fontes afirmam que seu vínculo está cada vez mais profundo com seu sogro, o Rei, que também está em tratamento contra um câncer.

Rasid Necati Aslimanadolu/AFP Kate Middleton em carruagem real com os filhos Príncipe George, 10 anos, Princesa Charlotte, de 9, e Príncipe Louis, de 6

“Ela não poderia ter escolhido melhor momento para reaparecer em público”, disse Sally Bedell. "Ela parecia não parar de sorrir. Ela parecia tão feliz por estar lá. Foi fascinante observá-la."

Sua aparição pública ocorreu em um momento em que rumores sobre seu bem-estar começaram a se espalhar. “A Rainha Elizabeth costumava dizer: 'Preciso ser vista para ser acreditada.' Ela não disse disso pelas teorias da conspiração, mas que, para fazer o trabalho da realeza, eles precisam ser vistos diretamente”, afirmou a biógrafa do rei Charles, Catherine Mayer. “Por mais difícil ou não que isso tenha sido para Kate, aparecer foi um ato de serviço nos termos da instituição da qual ela faz parte.”

Ailsa Anderson reforçou que a família real terá “grande conforto com esse tipo de apoio”, se referindo ao público que admirou sua passagem na semana passada, mesmo com a forte chuva que atingiu a Inglaterra. “O fato de as pessoas terem ficado por perto para vê-los em um clima tão horrível é um verdadeiro testemunho para eles.”

