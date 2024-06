Reprodução/Instagram Paulo Vieira





Paulo Vieira , em ascensão na Globo, também se destaca nas redes sociais, acumulando mais de 3 milhões de seguidores ao compartilhar histórias do cotidiano e ‘biscoitar’. Esse termo, popular entre os jovens, refere-se a postar fotos com pouca roupa para atrair likes. Em entrevista à Quem, o ator, humorista, roteirista e showrunner revelou que a recepção calorosa das pessoas quando ele aparece sem camisa ou apenas de cueca é uma novidade.





Para Paulo, o interesse por corpos mais diversos é fruto da recente desconstrução dos padrões de beleza. "Acho que é uma coisa nova para mim, para a sociedade, para todo mundo. O gordo tirar a camisa e ser elogiado é uma coisa nova para todo mundo. Acho bom", celebrou.

Namorando Ilana Sales há cerca de sete anos, ele conta que a modelo é sua maior incentivadora a se expor mais nas redes. "É bom para o ego. É bom para ver como estou no mercado, falo sempre isso para Ilana. E ela adora, incentiva, bota a maior pilha. Por ela, eu só postava nude", disse aos risos.

Nova série

Atualmente, Paulo trabalha intensamente na produção de sua primeira série autoral para a Globo e Globoplay. O projeto, intitulado Pablo e Luizão, retrata histórias de seu pai e do melhor amigo dele, que ele costumava contar no X (antigo Twitter) antes de adaptá-las para a dramaturgia. A série, prevista para estrear em 2025, contará com Dira Paes, Otávio Müller, Aílton Graça, Yves Miguel e João Pedro Martins no elenco.