Reprodução/redes sociais Amigos e familiares se despedem em velório de Jacqueline Laurence

Nesta terça-feira (18), acontece o velório de Jacqueline Laurence no Teatro Tablado, no Rio de Janeiro. A atriz francesa morreu aos 91 anos , na madrugada de segunda-feira (17).

A cerimônia aberta ao público está prevista para acabar às 14h. O corpo da artista será cremado às 16h.

Entre os famosos que marcaram presença na despedida de Jacqueline estão Sylvia Bandeira, Giuseppe Oristanio, Malu Valle, Angela Vieira e Silvia Pfeifer.

A atriz Jacqueline Laurence morreu na madrugada desta segunda-feira (17), aos 91 anos, no Rio de Janeiro. Ela estava internada no Hospital Municipal Miguel Couto, no Leblon. Segundo publicado pelo G1, a unidade de saúde informou que ela teve uma parada cardíaca por volta das 2h20.

Jacqueline Juliette Laurence, nasceu na cidade de Marselha, na França, em 1932, se mudando para o Brasil ainda na adolescência, acompanhando o pai, que era jornalista. Ela nunca se casou e não deixou filhos.

