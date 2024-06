Reprodução/SBT O ex-reality passou por uma mudança radical ao realizar procedimentos estéticos

O Estado de São Paulo foi condenado a pagar uma indenização ao ex-participante do grupo Polegar Rafael Ilha. O cantor, que fez sucesso nos anos 80, entrou com uma ação contra o governo paulista após ser preso por engano em janeiro de 2006. O artista deverá receber uma indenização no valor de R$ 77,5 mil.



Rafael estava em casa se preparando para ir trabalhar, quando os agentes de polícia surgiram em e o levaram algemado. Ele passou algumas horas presos, porém o caso ganhou repercussão nacional.

Entretanto, a ordem de prisão foi equivocada. Ele havia sido processado alguns anos antes por problemas com drogas, sendo condenado a internação em uma clínica de reabilitação.

Após cumprir sua pena, no entanto, os policiais o prenderam por engano após um pedido de prisão de outra pessoa envolvida na mesma ação. Na Justiça, o cantor recorreu à decisão e pediu o valor de R$ 1,4 milhão, alegando que se sentiu humilhado com o ocorrido. Em contrapartida, o Estado afirma que "houve um mero equívoco, logo sanado", ressaltando que o artista foi liberto horas depois.

Em 2013, a Justiça já havia se mostrado a favor do artista e o indenizou em 50 salários mínimos. Nos últimos anos, a defesa entrou com pedidos de recurso para redefinir os cálculos da multa. A informação foi dada pelo Uol.

