Reprodução: Instagram Belle Silva possui calvície e realiza tratamento para a condição

Belle Silva , esposa do jogador Thiago Silva, respondeu um comentário que a criticava por conta de seu cabelo. “Amada, você é rica! Faz um cronograma capilar, seu cabelo tá ralinho", pediu uma seguidora.

"Não é questão de dinheiro. Quem dera se fosse", respondeu ela. Em 2023, Belle Silva comentou em uma série de vídeos a respeito do seu tratamento para calvície. “Para quem me acompanha há muito tempo, dá para ver nitidamente que as minhas entradinhas melhoraram. Isso aqui era bem pior", disse ela à época.

"Eu nunca fui muito cabeluda aqui na frente, mas em minha primeira gravidez caiu muito por conta da anestesia. Isso é um problema que tenho com anestesia, o cabelo cai muito. Eu já estava com algumas deficiências, com a gravidez piora e foi só caindo. Depois de dois anos e meio tive outra gestação e o que não estava bom ficou ainda pior”, detalhou.

"Vieram as cirurgias de estética, e foi caindo mais. Fiz alguns tratamentos, já usei minoxidil. Gostei e começou a melhorar. Hoje uso o minoxidil local e um comprimido manipulado pela minha dermato, que é mais forte do que o que a gente compra na farmácia, e está melhorando bastante”, relatou ela.

"Me incomoda? Já me incomodou muito mais antes, agora não. E perguntaram por que não faço implante capilar. Nunca pensei em fazer, nunca me incomodou a esse ponto. Acho que não faria, não”, concluiu.

