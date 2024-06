Reprodução: Instagram Jojo Todynho já perdeu 53 quilos desde cirurgia bariátrica e rotina de exercícios físicos

A artista Jojo Todynho publicou fotos de antes e depois do seu corpo nesta terça-feira (18). A cantora já perdeu mais de 53 quilos desde que iniciou a rotina intensa de exercícios físicos.



"Continue me subestimando!", escreveu ela na legenda. Na foto atual, a campeã de A Fazenda 12 aparece na academia. Ao lado, a artista também postou a foto de como era o seu corpo antes do emagrecimento.

Nos comentários da publicação, os seguidores da cantora enalteceram a dedicação da musa. "O músculo dando sinais aí.. Cara é, a melhor parte da musculação vê o resultado", avaliou um internauta. "Muito orgulho de você, minha preta", elogiou uma segunda.

"Ainda tem gente que fala que ela não emagreceu. Maravilhosa essa mulher!", aclamou uma terceira. "Pior é ter gente falando que não viu diferença nenhuma. Só pode estar com problema sério de vista", defendeu uma quarta.



