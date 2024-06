Reprodução/Instagram O casal debochou dos supostos áudios vazados nos últimos dias

O ator Stênio Garcia e a esposa, a atriz Mari Saade , tiveram um vídeo compartilhado de um acidente de trânsito. Segundo as informações do Balanço Geral na manhã desta segunda-feira (17), a esposa de Stênio, que estava dirigindo, teria invadido a via contrária e colidido com uma moto.



No jornal matinal, Reinaldo Gottino afirma: "Ele disse que a Mari Saade invadiu a pista contrária e atingiu o rapaz de frente. E ele disse que a esposa do Stênio desceu só para olhar o carro. E ainda xingou o rapaz dizendo que ele foi culpado. A vítima tá caída e ela está indo no carro. O Stênio tá no carro".

Nas imagens, é possível ver o motociclista no chão, enquanto Mari está no carro. Segundo a vítima, a atriz teria negado socorro: "Ele diz que ela só ficou preocupada com o carro. E não se importou com ele", completa Gottino.

Nos Stories do Instagram, o casal se pronunciou sobre o acidente, contestando a informação e dizendo que eles teria sido "atropelados pela moto" no dia 6 de junho, quando os vídeos foram feitos.

"Existe uma inverdade. Nós fomos atropelados por uma moto e tivemos um prejuízo absurdo. A moto veio com tanta velocidade que furou o radiador e estragou o capô. Eu tive que tirar o carro porque corria risco de fogo"", afirma a atriz.

"Eu estava no carona do carro. A moto ao invés de parar e deixar o carro passar, aumentou a velocidade e teve o choque", relatou Stênio. "Tá querendo tirar proveito. Mandou para a imprensa e mentiu. Cabe um processo contra ele. Fomos vítimas do acidente e tivemos um prejuízo. Assunto encerrado. Ele vai encontrar a gente na justiça", finalizou ela.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp