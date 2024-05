Reprodução/Instagram Esposa de Stenio Garcia leva golpe após contratar prostituta para ator

Esposa de Stenio Garcia, Marilene Saad revelou ter sido alvo de golpe após contratar uma garota de programa para o ator veterano. Em entrevista recente, ela alegou ter sido chantageada pela prostituta, com quem havia firmado acordo para presentar o marido de 92 anos.

Conforme o relato, Marilene tem se ausentado das atividades sexuais com o ator Stenio Garcia devido à atrofia vaginal que possuí e pelos tratamentos que realiza. No entanto, o ator passou a viver um drama com a alta líbido e o casal decidiu buscar o serviço de uma acompanhante.

"Somos casados há mais de 20 anos e isso é normal de ter essas vivências. Se você o ama, você quer o seu parceiro bem. Ele já tem 92 anos e eu estou sofrendo com este problema que é muito sério. Eu contratei esta profissional do sexo, mas na hora desisti, pois seria na minha casa, nosso lar, e o Stenio viu que eu estava triste e pediu para eu cancelar tudo. Não desisti pelo ato em si, que seria com eles dois apenas, mas porque deveria ser em outro lugar", contou ao Portal Leo Dias.

O problema maior foi após Marilene decidir cancelar o encontro com a garota de programa. Essa insistiu para receber a quantia de R$ 2 mil de taxa de cancelamento e, mesmo após ser paga, estaria chantageando o casal para receber mais.

"Eu paguei, ela perdeu a hora dela, tudo certo. Mas agora ela está chantageando o Stenio. Isso é crime. Não devemos mais nada!", lamentou Mari.

A condição de saúde da mulher do ator também tem a atormentado. Ela revelou estar chateada por não conseguir ter atividades sexuais com o companheiro. "Eu estou com uma atrofia vaginal e infelizmente tive câncer, não estou conseguindo ser uma mulher potente. Isso porque ele tem 36 anos a mais que eu, sabe? Estou muito mal com tudo isso", finalizou.

