O casal Isis Valverde e Marcus Buaiz, tem o casamento marcado para novembro de 2024, mas surgiram especulações sobre um possível rompimento após arquivarem suas fotos de casal nas redes sociais. Nesta segunda-feira (17), os seguidores notaram que tanto o empresário quanto a atriz não possuem mais imagens juntos no Instagram.

Além de arquivarem as publicações, um post de Buaiz aumentou ainda mais os rumores sobre a separação. "Não existe falta de tempo, existe falta de interesse. Porque quando a gente quer mesmo, a madrugada vira dia. Domingo vira segunda, e um momento vira oportunidade", escreveu ele ao compartilhar uma foto.

Rumores

"Isis pulou do barco enquanto ainda dava tempo", comentou uma seguidora sobre os boatos do término. "A mãe dela está em tratamento de câncer. Ela deve estar com a mãe, e o cara cobrando presença dela, é demais viu", opinou outra. "Isis, foge que esse boy é cilada", aconselhou mais uma.

Apesar dos rumores, Isis homenageou a mãe de Marcus na última quarta-feira (12), aniversário de Tânia Buaiz. "Parabéns para essa pessoa que amo muito! Tânia, que Deus lhe proteja sempre. Ganhei uma amiga maravilhosa", declarou a atriz.

Isis Valverde e Marcus Buaiz oficializaram o relacionamento em junho de 2023 e ficaram noivos em dezembro do mesmo ano. Este é o primeiro relacionamento do empresário após o término do casamento de 17 anos com Wanessa Camargo. Já a atriz foi casada com o modelo André Resende, com quem tem um filho.