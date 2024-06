Reprodução/Instagram Daniella Cicarelli ostenta corpo sarado em fotos de biquíni

Daniella Cicarelli deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar novas imagens da viagem para o Caribe. A modelo ostentou o corpo em fotos de biquíni e arrancou elogios dos seguidores.

A influenciadora apostou em um biquíni azul simples e uma camisa neon para compor o look. "Dias de SPA", escreveu ela na legenda.

Nas imagens, ela posou na piscina e na praia enquanto exibia as curvas .

Os internautas não deixaram de comentar a publicação. "Musa demais!", disse um; "Coisa mais linda", declarou outra; "Assim o coração não aguenta! Linda do pé a cabeça", disparou um terceiro.

A modelo ostentou o corpo em fotos de biquíni Reprodução/Instagram Daniella Cicarelli posou na piscina e na praia enquanto exibia as curvas Reprodução/Instagram Daniella Cicarelli deu o que falar nas redes sociais ao compartilhar novas imagens da viagem para o Caribe Reprodução/Instagram A influenciadora apostou em um biquíni azul simples e uma camisa neon para compor o look Reprodução/Instagram Daniella Cicarelli ostenta corpo sarado em fotos de biquíni Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp