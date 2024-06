Reprodução: Instagram Daniella Cicarelli colocou o corpo para jogo com biquíni vermelho

A apresentadora Daniella Cicarelli colocou o corpo para jogo na última sexta-feira (14). Com um biquíni vermelho, a musa sensualizou nas fotos postadas. "O lado mais selvagem e dramático de St. Barths", escreveu ela na legenda.

Nos comentários da publicação, os seguidores da artista a enalteceram. "Eu a acho tão bonita que a maquiagem nem é necessária", opinou uma internauta. Cicarelli, então, a respondeu: "Foi para a foto. Eu não uso batom, mas adorei para a produção no verde", justificou.

"Digitei com os pés, porque com as mãos estou te aplaudindo real. Te amo!", elogiou um segundo. "Essa beleza é inexplicável, pra mim uma das mais lindas do Brasil", acrescentou um terceiro.

"Minha mais nova inspiração", comentou um quarto. "Arrasando sempre ", disse um quinto. "Muito linda! Sempre! A cor do biquíni está lindo! Sempre foi linda", aclamou um quinto. "Eita, maravilhosa demais!", avaliou um sexto.

