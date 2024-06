Reprodução: Instagram Anna Lima e Gabriel O Pensador possuem dois filhos juntos

Davi Contino, filho caçula da atriz Anna Lima e do cantor Gabriel O Pensador, foi campeão de uma competição de jiu-jitsu do Estado do Rio de Janeiro. O jovem possui 18 anos e é o segundo filho do ex-casal, que são pais de Tom, de 22 anos.

O filho dos artistas disputou três lutas e saiu vitorioso de todas elas. Nas redes sociais, Davi Contino posta vídeos de sua rotina de treinos e toda a preparação que precisa fazer para competir contra outros atletas.

Reprodução: Instagram Davi Contino foi vencedor de campeonato de jiu-jitsu





"Resumo bem resumido das guerras de Domingo. 3 lutas, 3 vitórias sem tomar nenhum ponto, ganhando a primeira luta por 15x0, a segunda por finalização e dando um show na final com um parceiro de equipe!", escreveu ele na legenda da postagem de comemoração à vitória do campeonato.





Gabriel O Pensador e Anna Lima se conheceram na escola, mas se aproximaram nos primeiros anos da carreira musical do artista. Em 1999, eles se casaram. Os dois tiveram dois filhos: Tom, que nasceu em 2022, e Davi, de 2003. 10 anos depois, em 2009, eles se separaram de forma amigável.

