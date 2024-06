Reprodução/Instagram Mariana Ximenes arranca elogios de seguidores em foto de maiô

Mariana Ximenes recebeu uma chuva de elogios ao compartilhar uma foto usando um maiô decotado, neste domingo (16). A atriz aparece com os cabelos soltos e sem maquiagem, em uma foto em frente ao espelho.

“Mood de domingão”, escreveu ela na legenda. No campo de comentários, não faltaram elogios de amigos famosos e admiradores da artista, que viverá a personagem Ísis, em “Mania de Você”, a próxima novela das 21h da TV Globo.

“Você Mariana Ximenes faz parte da minha vida toda”, comentou um fã. “Se tem mais linda, eu desconheço!”, disse uma admiradora. “A cada dia mais linda. Como pode?”, escreveu outra. “Minha amiga é uma grande gostosa!”, comentou Flora Uchoa. “Deusa!”, escreveu a cantora Luiza Possi.

Leia também Gaby Amarantos faz desabafo após sofrer ataques por posar de biquíni

Alguns fãs se mostraram ansiosos para conferir o trabalho da artista como sua próxima personagem. “Amei saber que Ísis será loira. Já estava com saudade de vê-la com esse tom. Ansiosa!”, comentou uma pessoa. “Adorei seu novo visual, Maricota. Ansioso a para conhecer em breve a Isis!”, disse outra.

Em recente entrevista à coluna Play, do O Globo, Mariana disse ter recebido o convite para a novela com “grande alegria”, por repetir a parceria com o autor João Emanuel Carneiro, de quem é amiga. "João Emanuel é um amigo querido e um dos autores brasileiros que mais admiro. Com ele, tive ótimas e criativas experiências, como em Cobras & Lagartos e A Favorita", relembrou a atriz.