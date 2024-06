Reprodução/Instagram Lucas Vianna terá que perder 23kg em 4 meses

O influenciador Lucas Vianna deverá perder 23 quilos em apenas quatro meses para enfrentar Dado Dolabella em uma luta de boxe que acontecerá em outubro deste ano. A informação foi confirmada pelo próprio, na noite de sábado (15), durante a última luta de Anderson Silva no Brasil, em São Paulo.

Lucas, que foi desafiado pelo namorado de Wanessa Camargo, contou que o processo de emagrecimento tem sido “sacrificante”, foi uma exigência de Dado que ambos estivessem com o mesmo peso para o embate.

"Tá sendo sacrificante. Quando ele me desafiou, disse que queria pegar um carnívoro maior que ele. O Dado é vegano. Só que, nos bastidores, disse que não aceita [a luta] se eu não abaixar para o peso dele. Eu peso 108 quilos e ele 88", contou Lucas em entrevista ao gshow.

Leia também Nazista? Júlia Zanatta ameaça processar Felipe Neto após treta na web

O campeão de “A Fazenda 11” revelou ainda que o campeão de “A Fazenda 1” foi além, pedindo que ele ficasse em desvantagem, em relação ao peso. Algo que profissionais de saúde recomendaram que ele recusasse.

"Ele pediu para eu abaixar não só para o peso dele, mas abaixo. Tenho que bater 85 quilos. Falei com profissionais de saúde e todos foram contra eu aceitar esse desafio, pois é algo impossível fisiologicamente. Já construí uma estrutura muscular muito grande. Estamos falando de perder 23 quilos de massa [muscular], porque eu tenho 4% de gordura [corporal]", acrescentou o influenciador fitness.

Reprodução/Instagram - 25.03.2024 Wanessa Camargo e Dado Dolabella

Para aumentar o desafio, Lucas ainda disse que, caso não chegue ao peso ideal, levará uma multa do evento e Dado ficará com todo o valor do prêmio. "É um desafio que eu já ia aceitar independentemente de qualquer adversário que fosse. Queria algo novo, sabe? Sabe quando a vida entra no modo automático? Perde a graça", contou ele.

Apesar de afirmar que aceitaria o desafio contra qualquer adversário, ele afirma que ser contra Dado é, sim, um incentivo a mais. "Não só pela questão de veganismo versus carnívoro, porque acho ridículo criar essa rivalidade. Cada um tem suas escolhas. Inclusive acho que ele usa essa causa pra aparecer, é a única coisa que vejo que ele entrega hoje em dia na mídia. Mas, assim, é um desafio contra eu mesmo, que tá rolando".