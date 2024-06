Reprodução: Instagram Cantora lançou música recentemente para o São João

A cantora Juliette colocou, neste domingo (16), a família e o namorado para dançarem a música "Roça", nova canção lançada recentemente pela ex-BBB. "Vem se envolver com a tropa!", escreveu ela na legenda do vídeo.

No momento registrado, a artista aparece performando a coreografia da música ao lado da mãe e de Kaique Cerveny. Nos comentários da publicação, os seguidores de Juliette se divertiram com o momento. "Me divertindo horrores com essa música, Ju!", elogiou uma internauta.

"Deixa eles que eles têm gingado! Hahah, lindos! Todo mundo acordou assim hoje", acrescentou um segundo. "Como faz pra tirar essa música da cabeça?", ironizou um terceiro. "Lindo demais. Amei", enalteceu uma quarta.

Juliette e Kaique Cerveny estão namorando oficialmente desde dezembro, quando a musa anunciou a relação com o atleta com uma foto nas redes sociais. Os dois se conhecem desde 2019, mas começaram a se relacionar apenas em 2023.

