Os primeiros rumores de uma possível relação entre os dois iniciaram em junho de 2023

Bruna Marquezine e João Guilherme receberam uma serenata especial de um garçom quando foram a um restaurante no dia 8 de junho. O vídeo do momento foi divulgado no último sábado (15).

Os funcionários surpreenderam o casal e cantaram a música "Os Anjos Cantam", da dupla sertaneja Jorge e Mateus. No vídeo, Marquezine aparece gravando a serenata e João Guilherme, que sabia cantar a letra da canção.

Assista o momento romântico:

João Guilherme e Bruna Marquezine recentemente em um restaurante, no Rio de Janeiro. pic.twitter.com/MuKXuVznz3 — Portal João Guilherme (@portaljga) June 15, 2024

Nas redes sociais, o momento deu o que falar. "Ela está tão felizinha", opinou um fã da atriz. "Eles são fofos juntos. Tomara que engatem uma relação sólida e duradoura", desejou um segundo. "Casal lindo, bem humorado, humilde, Deus abençoe o casal!", enalteceu um terceiro.

Bruna Marquezine and João Guilherme at a restaurant in Rio de Janeiro recently pic.twitter.com/X8NJk9XhNe — Bruna Marquezine Updates (@bmarquezineinfo) June 15, 2024





Como tudo começou?

Segundo rumores, Bruna Marquezine e João Guilherme se aproximaram em junho de 2023, quando gravaram juntos a série "Amor da Minha Vida". Em janeiro de 2024, os artistas passaram o Ano Novo com amigos.

Em abril, o ator viralizou ao contar que comprou uma camisa baby tee para uma possível pretendente. Dias depois, a atriz apareceu usando a roupa mencionada pelo artista, aumentando ainda mais as fofocas de que os dois estariam se relacionando.

Na última segunda (10), os dois compareceram ao lançamento da Mondepars, marca de grife de Sasha Meneghel.

