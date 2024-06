Reprodução/Instagram Monyque e o pai, Leonardo

Monyque Isabella Costa, filha do cantor Leonardo, compartilhou em seus stories no Instagram neste sábado (15) um detalhe curioso da mesa de café da manhã. Bolinhos decorados com fotos do pai dela. “Com dia! Qual Emival vocês estão hoje?”, escreveu ela, se referindo ao nome verdadeiro do sertanejo, que é Emival Eterno da Costa.

A mais discreta entre os irmãos, Matheus Vargas, Jéssica Beatriz, Pedro Leonardo, Zé Felipe e João Guilherme, que seguem a vida artística, Monyque é dedicada ao agronegócio. Apesar de viver em Minas Gerais, longe da família, ela constantemente compartilha fotos ao lado dos irmãos, sobrinhos e cunhadas nas redes sociais.

“Felizona nesse lugar que amo! O lugar é Goiânia, não a academia”, brincou ela em foto compartilhada na tarde deste sábado.



Bolinhos enfeitados com fotos do cantor sertanejo Reprodução/Instagram Foto do aniversário de 60 anos de Leonardo, com os 6 filhos: Zé Felipe, Monyque, Matheus, Jéssica, Pedro e João Guilherme Reprodução/Instagram Monyque e o pai, Leonardo Reprodução/Instagram Monyque, João Guilherme e Zé Felipe Reprodução/Instagram