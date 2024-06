Reprodução/Instagram Ludmilla exibe carro de R$4 milhões após compra de apartamento nos EUA

Ludmilla apareceu nas redes sociais ostentando um carro de luxo durante a viagem em Miami, na Flórida. Na última quinta-feira (13), a cantora anunciou a compra de um apartamento luxuoso no local.

Nos Stories do Instagram, a artista publicou um vídeo dirigindo uma Lamborghini Urus vermelha, que custa cerca R$ 4 milhões.

No novo condomínio, Ludmilla comprou um apartamento e quatro quartos na região de EdgeWater, na Flórida, avaliado em R$ 13,5 milhões.

"Estou muito boa em guardar segredo. Estava louca para contar essa novidade para vocês. Eu tenho um apartamento em Miami agora, vistão, estou muito feliz. Comprei esse apartamento na época do Coachella e não contei para ninguém. Mostrei para a minha mãe antes e ainda vem uma obra aí", disse ela.

