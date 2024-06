Reprodução/Instagram Jojo Todynho escolhe biquíni fio-dental para dia na piscina

Jojo Todynho aproveitou o sol desta sexta-feira (14) no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. A cantora compartilhou fotos de biquíni e chamou a atenção dos seguidores.

Para curtir a piscina, a artista apostou em um biquíni fininho estampado. Nos cliques, ela ostentou o corpo após perder 53kg .

"Aquariana, ascendente Áries", escreveu ela na legenda da publicação.

Os seguidores fizeram questão de comentar o post. "Sempre maravilhosa!", disse uma internauta; "Tá gostosa, hein", declarou outra; "Um amor em formato de furacão", disparou uma terceira.

Jojo Todynho apostou em um biquíni fininho estampado Reprodução/Instagram Jojo Todynho aproveitou o sol para renovar o bronzeado Reprodução/Instagram





