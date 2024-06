Reprodução: Instagram Cantora aparece lutando com treinador em vídeo publicado nesta terça (04)

A cantora Jojo Todynho postou um vídeo durante uma aula de boxe na manhã desta terça (04). No momento registado, a artista realiza os movimentos de luta ao socar corretamente nas posições devidas.



"Não se engane com um sorriso. O coringa mata rindo!", escreveu ela na legenda da publicação. Nos comentários da postagem, os seguidores da funkeira elogiaram a performance de Todynho.

Leia também Jojo Todynho mostra resultado de emagrecimento e impressiona

"Eu que não quero briga com a Jordânia", brincou uma internauta. "Inspiração para muitas. Parabéns, Jojo!", enalteceu uma segunda. "Ela já derruba a gente só nas palavras, imagina agora", ironizou um terceiro.

Jojo Todynho divide com os seguidores diariamente a rotina de exercícios físicos que pratica. Desde que começou a se exercitar frequentemente, a cantora já perdeu mais de 50 quilos.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp