Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert abriram as portas do apartamento onde moram com a caçula, Maria Manoela, em São Paulo e ostentaram a casa com 150m².

O casal mora em Lisboa, onde os gêmeos Francisco e João, de 16 anos, estudam. Assim, a casa na capital paulista fica para os dois e a caçula, de 4 anos.

Para a residência, eles apostaram em uma sala de estar com plantas e cores neutras, já cozinha conta com marcenaria bordô.

"O Rodrigo cozinha e adoramos ficar perto. Faz parte da nossa vida. Talvez seja o ambiente em que mais gostamos de estar", contou a apresentadora a Casa Vogue.

