A banda Molejo emitiu um comunicado oficial nesta quinta (13) negando as fofocas de que os filhos de Anderson Leonardo teriam pedido a proibição do uso do nome do grupo aos demais integrantes.

Anderson Leonardo, um dos vocalistas do grupo de pagode, morreu aos 51 anos em abril de 2024 em decorrência a um câncer na região inguinal do corpo.

Em resposta aos rumores, o grupo Molejo desmentiu a proibição do nome utilizado pelos membros. "Nota de esclarescimento! Em face das informações recentemente divulgadas acerca de uma possível proibição dos herdeiros do cantor Anderson, proibindo os demais artistas de utilizarem o nome MOLEJO, os herdeiros vem a público esclarecer que não há nenhum tipo de briga ou impedimento do grupo continuar utilizando o nome MOLEJO", iniciaram.

"Todos os envolvidos, tanto artistas quanto herdeiros, estão em comum acordo, inclusive, recentemente, no dia 07/06/2024, foi feita a assinatura do contrato para um grande projeto denominado Paparico do Molejo em conjunto com o Grupo, sendo esse projeto divulgado nas próprias redes sociais do grupo e artistas", justificou a conta oficial do grupo no Instagram.

Em entrevista, Andrezinho, um dos integrantes do Molejo, se pronunciou sobre a polêmica. "Os advogados estão cuidando das coisas, Dá uma tristeza por causa do trabalho. Mas a gente continua, vamos seguindo", lamentou ele.

"Na realidade, são todos sobrinhos, temos que resolver da melhor forma para todo mundo. É tudo família e família é assim mesmo, faz parte. As pessoas têm que se falar para resolver, mas vai dar tudo certo. Vai ficar tudo bem, se Deus quiser. Até porque, como eu disse, são todos nossos sobrinhos e tudo foi feito e idealizado por nós", acrescentou ele em referência aos filhos de Anderson Leonardo.

