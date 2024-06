Reprodução: Instagram Ex de Jojo Todynho falou abertamente sobre sua bissexualidade

O influenciador Lucas Souza se pronunciou, nesta quinta (13), a respeito dos comentários sobre sua sexualidade após o vídeo divulgado pela jornalista Fábia Oliveira. No registro, o ex-marido de Jojo Todynho aparece em diversos momentos íntimos ao lado do designer Laéllyo Mesquita.



Após a divulgação do conteúdo, o ex-peão de A Fazenda 15 foi hospitalizado no último sábado (8) devido à crise de aneidade que sofreu. Na última segunda (10), Souza recebeu alta.

Em entrevista, ele contou como se sentiu depois da polêmica. "Me senti muito pressionado pelas pessoas para falar sobre minha bissexualidade. Mesmo antes de entrar para o reality e, principalmente, durante o confinamento, me senti muito pressionado. Depois de sair também me senti assim", explicou.

"É claro que eu tenho meus processos internos, mas, como uma figura pública, a galera me pressionava nesse sentido e colocava basicamente o meu caráter em xeque, duvidava, como se eu tivesse escondendo algo das pessoas e me colocavam na posição de quem “enganava” alguém. Era uma situação que me incomodava", revelou Lucas Souza.

Em abril deste ano, o influenciador postou uma carta aberta em relação a sua orientação sexual. Sobre essa temática, Lucas Souza reforçou que ainda está em processo de autodescoberta. “Falei na carta que ainda estou no processo [de autoconhecimento]. Não posso dizer ‘sou isso ou aquilo’. Estou nesse processo de entendimento", expressou ele.

"Comecei a tentar entender e achar uma palavra que me definisse, falei sobre bissexualidade, que acho que fica mais compreensível para que possam me entender melhor", finalizou.



Sinto atração pela pessoa e o gênero dela não será algo que vai definir minha vontade de ficar com ela”, detalha.



