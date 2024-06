Reprodução: Instagram Trancista fez procedimento estético na região da papada do rosto

A ex- BBB Leidy Elin fez uma lipoaspiração na papada na última quarta-feira (12). A trancista divulgou o resultado nas redes sociais e falou um pouco sobre como se sentiu após o procedimento.

"É um procedimento que eu sempre quis fazer. Sempre cuidei muito bem da minha aparência, e a papada era algo que me incomodava muito, principalmente depois dos quilos que ganhei no BBB 24", afirmou ela.

Reprodução: Instagram Antes e depois do rosto de Leidy Elin

"O período de recuperação vai exigir paciência e dedicação, mas vale muito a pena. Estou seguindo todas as recomendações médicas para garantir que o resultado final seja o melhor possível", explicou Elin.

"Estou sempre buscando formas de me cuidar e me sentir bem. Acredito que a beleza vem de dentro, mas quando nos sentimos bem por fora, isso reflete em nossa confiança e felicidade", finalizou.

Nesta quinta (13), a influenciadora mostrou o pós operatório da lipoaspiração que realizou. "Estou um pouco inchada. Hoje acordei com um pouquinho de dor. Preciso ficar com uma faixa na cabeça por 10 dias", relatou ela

Leidy Elin foi uma das integrantes do elenco do BBB 24. Ela era uma das principais aliadas de Yasmin Brunet e rival do campeão, o participante Davi Brito. A carioca foi a 14ª eliminada do reality show, com 88,33% dos votos.

