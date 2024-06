Reprodução/Instagram Larissa Manoela exibe corpo sarado em fotos de biquíni

Nesta quinta-feira (13), Larissa Manoela aproveitou um dia de sol na praia do Rio de Janeiro e resolveu atualizar o perfil das redes sociais. A atriz exibiu o corpo de biquíni e chamou a atenção dos seguidores.

Para a ocasião, a artista apostou em um modelo tomara que caia verde com detalhes azuis e uma parte de baixo de lacinho.

"Outono solar", escreveu ela na legenda da publicação.

O marido de Larissa, André Luiz Frambach, babou nas imagens da esposa . "Eh outono lindo hein", brincou ele.

Os internautas também fizeram questão de comentar o post. "A barriguinha que eu queria ter", disse uma; "Uma grande gostosa", declarou outra; "Musa do verão em pleno inverno", disparou uma terceira.

Larissa Manoela compartilhou um álbum de fotos e chamou a atenção dos seguidores Reprodução/Instagram A atriz exibiu o corpo de biquíni e chamou a atenção dos seguidores Reprodução/Instagram Larissa Manoela aproveitou um dia de sol no Rio de Janeiro Reprodução/Instagram Larissa Manoela exibe corpo sarado em fotos de biquíni Reprodução/Instagram O marido de Larissa, André Luiz Frambach, babou nas imagens da esposa Reprodução/Instagram Larissa Manoela apostou em um modelo tomara que caia verde com detalhes azuis e uma parte de baixo de lacinho Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp