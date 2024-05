Reprodução/Globo/X Larissa Manoela tem rosto estampado em carrinho de milho em praia do RJ





O brasileiro já nasce formado em marketing! A prova disso é o vídeo em que um vendedor ambulante na praia do Leme, no Rio de Janeiro, viraliza ao atrair o público. O motivo? o trabalhador usa a atriz Larissa Manoela como "garota-propaganda" em seu carrinho para vender o milho nas areias cariocas.

No vídeo em que circula nas redes sociais, o vendedor Geovane Silva usa uma blusa estampada com o rosto da atriz, com a seguinte frase: "Mãe, me dá dinheiro pra comprar um milho" e "Moço, me dá um milho".

O vídeo foi compartilhado pelo influenciador Pedro Certezas, e rapidamente o post viralizou. "Gênio absoluto da propaganda, não tem como!", escreveu, aos risos, o humorista no Twitter/X.

Assista

Gênio absoluto da propaganda, não tem como! HAHAHAHAHAHAHAHA



Segue o brabo no insta lá @geovanedasilvaadao pic.twitter.com/3TTL6elOC9 — Pedro Certezas (@pedrocertezas) May 19, 2024





Relembre o caso

Aos que não se lembram, em agosto de 2023, Larissa Manoela revelou ao "Fantástico" que rompeu a relação com os pais, Silvana e Gilberto, por conta da má administração que eles faziam de sua carreira, incluindo a questão financeira.



Na entrevista, a famosa expôs áudios que mostravam que ela precisava pedir dinheiro para situações do dia a dia, como comprar um milho na praia. “Oi, pai. Você consegue fazer uma transferência para minha conta pra eu pagar um milho, um sorvete, um mate aqui na praia, por favor?", diz a atriz em uma das mensagens de voz.