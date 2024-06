Reprodução: Instagram Isabelle contou algumas curiosidades do casal em caixinha de perguntas feita nas redes sociais

Isabelle Nogueira, finalista do BBB 24 , revelou, na última quarta (12), quem disse 'Eu te amo' primeiro em relação com Matteus Alegrete. O casal se conheceu durante o confinamento do reality show apresentado por Tadeu Schmidt.

"Matteus, gente. Ele disse 'eu te amo' primeiro, foi isso. Amor, você é um príncipe", contou Isabelle. O gaúcho, então, acrescentou após o comentário da amada. "Saí com a cabeça conturbada do Big Brother. A gente teve uma conversa, lá. Disse para ela para a gente ir com calma", iniciou ele.

"Mas gosto de fazer as coisas com os pés no chão, cada um ia voltar para a sua cidade. Mas a gente ficou um tempo longe, e quando a gente voltou a ficar, meu peito começou a judiar. Então falei", explicou.

Matteus Alegrete e Isabelle Nogueira ocuparam o segundo e terceiro lugares do BBB 24, que foi vencido pelo baiano Davi Brito. Os dois engataram um relacionamento nas últimas semanas do programa e, desde então, estão juntos como um casal.

