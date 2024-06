Reprodução: Instagram Casal está junto há 21 anos

A atriz Carolina DIeckmann comemorou, nesta quinta (13), o relacionamento de 21 anos com o marido, Tiago Worcman. "21 anos de nós hoje. No dia de Santo Antônio. No prédio de nome Santo antônio, você me pediu em namoro e eu disse um sim que ecoa até hoje", iniciou ela na legenda da declaração.

"E eu sigo repetindo de lá até Deus sabe quando. Mas que ainda hoje eu desejo que seja por toda nossa vida. Como esse encontro é abençoado e como abençoa os nossos dias juntos. Que sorte, que f*da", disse Dieckmann.

Atriz e marido completam 21 anos de relacionamento nesta quinta (13) Reprodução: Instagram

"Eu me sinto um pedaço de infinito quando estou nos seus braços. E não acredito o tanto que não gosto só de imaginar um dia sem você", prosseguiu ela

"21 anos. Um amor maior de idade e do tamanho do mundo. Eu te amo e quero dizer sim um bilhão de vezes mais. Sou mais porque sou sua. Sua namorada", finalizou. Nos comentários da homenagem, famosos e seguidores da artista enalteceram o relacionamento.



"Amo esse casal", escreveu a apresentadora Angélica. "A mais linda declaração", elogiou uma internauta. "Adoro seus textos, Carol. Que Deus proteja sempre vocês!", desejou uma segunda. "Vocês são lindos e muito parecidos", opinou uma terceira.

