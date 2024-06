Reprodução: Instagram Filha de Jenny Miranda desmaiou nesta quinta (13), mas já está melhor

A influenciadora Bia Miranda atualizou os fãs sobre o seu quadro de saúde após desmaiar nesta quinta (13). Vale lembrar que a ex-Fazenda deu à luz ao primeiro filho, Kaleb, no dia 5 de junho.



“De manhãzinha eu fui tomar banho. Eu estava com um pouquinho de cólica pós-parto. E meu banho é quentão, Aí fiquei bastante tempo no banho quente. Aí eu sai no quarto e gritei o Rafa e desmaiei na cama. E também não tinha comido nada de manhã. Só que agora já estou melhor", explicou ela.





No início desta quinta (13), DJ Buarque, namorado de Bia Miranda, contou aos seguidores sobre o desmaio da influenciadora. "Mamãe deu um susto agora e desmaiou. Mas está tudo sob controle, graças a Deus", disse ele.

Bia Miranda e Dj Buarque oficializaram o relacionamento em 2023 e, em pouco menos de um ano, anunciaram que estavam à espera do primeiro filho. No dia 5 de junho, ela deu à luz ao primeiro filho, Kaleb.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.