Nizam, ex-participante do BBB 24, parece estar realmente envolvido na carreira de criador de conteúdo adulto. Na última terça-feira (12), o influencer apareceu em foto ao lado de Fernanda Campos, ex-amante de Neymar, e Mari Ávila, top 1 da Privacy.







A postagem foi feita por Fernanda em suas redes sociais, acompanhada do link de seu perfil na plataforma, aumentando rumores de que o trio supostamente teria gravado conteúdo sensual.

Nizam ganhou notoriedade na web depois de sua participação na última edição do Big Brother Brasil. Após sair do reality, ele anunciou sua entrada na Privacy, onde afirmou já ter faturado 100 mil reais em cerca de um mês.

Já Fernanda Campos, acumulando mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, explodiu após ter um caso com Neymar enquanto ele ainda namorava Bruna Biancardi, que estava grávida de Mavie, filha do casal.

Mari Ávila também não se afasta dos holofotes. A jovem influencer contou já ter ganho mais de R$ 3 milhões com a venda de conteúdo adulto e gravou collabs com MC IG e MC Negão Original.