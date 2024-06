Reprodução O influenciador digital Ben Potter





Famoso no YouTube, o influenciador digital Ben Potter , conhecido como Comicstorian, faleceu aos 40 anos após um "infeliz acidente", anunciou sua esposa Nathalie Potter, deixando a comunidade nerd abalada.

“Há dois dias, em 8 de junho, meu marido, Ben Potter, faleceu em um infeliz acidente”, declarou Nathalie em um comunicado publicado na página do Twitter do Comicstorian. "Para muitos de vocês, ele era o Comicstorian, dando vida a histórias de diferentes mídias.





Para aqueles próximos a ele, era uma das pessoas mais generosas e solidárias que alguém poderia conhecer", continuou Nathalie. “Ele era tudo para mim e preciso de tempo para estar com amigos e familiares”, afirmou Nathalie.

"Tenho muitas coisas para resolver, mas antes preciso de tempo para lamentar. Peço que respeitem minha privacidade e a de todos os demais. Minha prioridade agora é preservar tudo o que ele construiu e não tenho outros planos além disso", concluiu. Segundo Nathalie, o canal Comicstorian no YouTube, "uma de suas maiores realizações", continuará ativo. “Embora todos precisemos de um tempo para lamentar sua morte, sei que ele não gostaria que fosse assim que terminasse”, afirmou. “Ben passou mais de 10 anos compartilhando seu amor e apreço por seus hobbies.

Foi através de sua paixão por histórias emocionantes e personagens bem desenvolvidos que ele iniciou sua trajetória no YouTube", explicou. O canal Comicstorian, que existe há cerca de uma década, celebra a cultura nerd, especialmente as histórias e quadrinhos. Ben possuía aproximadamente três milhões de assinantes que acompanhavam suas análises de materiais de editoras como Marvel e DC, além de suas áudios HQs.

Diversos internautas lamentaram a perda do influenciador e celebraram seu legado. “Assisti inúmeras horas de seus vídeos ao longo dos anos e seu amor pelos quadrinhos e pela narrativa era evidente em cada vídeo. Sentiremos muito sua falta", escreveu um fã. "Estou com o coração partido ao ouvir esta notícia. Um dos meus canais favoritos no YouTube. Muito obrigado pelo seu trabalho, cara. Eu era um grande fã. Orações aos seus entes queridos. Viva Ben Potter", publicou o ator O'Shea Jackson Jr. , filho do rapper Ice Cube . "Nathalie, sinto muito por sua perda. Seu marido era amado por muitos e fará muita falta", escreveu Susan Eisenberg , dubladora da Mulher-Maravilha nas animações da DC.