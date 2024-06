Reprodução/Instagram Marina Sena renova bronzeado com biquíni fio-dental

Marina Sena aproveitou o sol desta terça-feira (11) para renovar o bronzeado. A cantora compartilhou vídeos de biquíni e elevou a temperatura das redes.

Nos Stories do Instagram, a artista mostrou o gingado enquanto dançava a música 'Modinha para Gabriela', de Gal Costa, ao lado de uma amiga.





Para deixar a marquinha, ela apostou em um biquíni de lacinho estampado e fio-dental. "A coreografia de me ganhar em Modinha para Gabriela", escreveu ela na legenda da publicação.

Recentemente, Marina Sena virou alvo de críticas após internautas resgatarem fotos dela com a influenciadora Vivi Wanderley . Essa jovem é ex-namorada do dançarino Juliano Floss, com quem Sena foi flagrada em clima de romance em abril.

Na rede social, Marina Sena foi chamada de "talarica" por alguns internautas. O termo refere-se àquela pessoa que se envolve amorosamente com o ex-par de um amigo.

