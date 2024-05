Reprodução/Instagram - 20.03.2024 Marina Sena em fotos sensuais na internet

A cantora Marina Sena confessou durante uma entrevista com a influenciadora Virgínia Fonseca que nutre um crush pelo ator Cauã Reymond . A artista foi indagada pela apresentadora para falar o nome da paixão secreta, que hesitava em deixar público. Entretanto, Marina revelou o nome do ator fazendo uma explicação à apresentadora: "Eu vou falar por que eu acho que todas as mulheres do Brasil sonham com esse cara, eu sou só uma delas", começa a cantora durante sua participação no quadro “Se Beber, não Fale” do programa de Virgínia no SBT.

Assim que soube que se tratava de Cauã, a influencer soltou que ele está solteiro após o fim do casamento com Mariana Goldfarb. Marina ficou chocada com a informação dada pela apresentadora.

Talarica

No último mês, a cantora virou alvo de críticas após internautas resgatarem fotos dela com a influenciadora Vivi Wanderley. Essa jovem é ex-namorada do dançarino Juliano Floss, com quem Sena foi flagrada em clima de romance.



Além de mostrar Bruna Marquezine no colo de João Guilherme, uma foto que circula nas redes sociais também ilustra Marina Sena bem próxima ao dançarino Juliano Floss. No último mês, surgiram rumores de que a dupla estaria vivendo um affair longe dos holofotes.

Ocorre que, após a foto viralizar, internautas do X/Twitter resgataram momentos de Marina Sena com Vivi Wanderley. Essa última é a ex-namorada de Juliano, que anunciou o término do romance em dezembro de 2023.



Na rede social, Marina Sena foi chamada de talarica por alguns internautas. O termo refere-se àquela pessoa que se envolve amorosamente com o ex-par de um amigo.

