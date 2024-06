Reprodução Maíra Cardi filma filha depilando o padrasto e web reage: 'Ridículo'

A influenciadora Maíra Cardi chamou atenção ao compartilhar um momento de descontração da filha Sophia, de 4 anos, com o marido, Tiago Nigro. Através do Instagram, a ex-BBB mostrou a herdeira depilando a perna do padrasto. O comportamento dividiu a opinião dos internautas.

Na rede social, Sophia apareceu com uma máquina de aparar pelos na mão, sob supervisão de Maíra e Tiago Nigro. Eles deixaram a pequena ter autonomia para depilar os pelos da perna do empresário, raspando de forma desuniforme.

Além disso, no vídeo, Maíra Cardi expõe a filha Sophia chamando Tiago Nigro de pai. A criança é fruto do antigo casamento de Maíra Cardi com o ator Arthur Aguiar, quem já declarou ser presente na vida da herdeira.

A situação toda parece ter incomodado alguns internautas. Na rede de Zuckerberg, as pessoas apontaram que seria problemático, Sophia brincar de depilar Tiago Nigro, além dela o chamar de pai.

"Se fosse o pai ainda assim acho que não se deve ter tantas intimidades e padrasto acho meio demais. A Maíra força demais, parece recalque por causa do ex. Esse atual parece um fantoche, ela força para a filha parecer ser filha desse atual, apagando a imagem do pai verdadeiro. Rídiculo", comentou uma usuária do Instagram.

"Não concordo com tanta liberdade para uma criança... e ele simplesmente achar lindo?! Sei la", refletiu outra. "Meu filho gosta de passar hidratante só porque eu passo, ele vê o pai fazendo barba e quer ajudar a fazer... normal", defendeu uma terceira.

"Minhas filhas fazem isso com o pai… São crianças que tem a possibilidade de ter um pai de verdade… por isso choca, o povo não sabe que existe uma coisa chamada amor e respeito. O mundo é sujo, mas nem todo mundo é sujo… entendam!!!!!", apinou outra usuária.