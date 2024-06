Reprodução/Instagram Viúva, Silvia Poppovic apresenta novo namorado

Nesta terça-feira (11), Silvia Poppovic apresentou o novo namorado publicamente. A apresentadora aproveitou as vésperas do Dia dos Namorados para dividir a novidade com os seguidores.

Viúva há quase dois anos , a artista está namorando o advogado Álvaro Luís Fleury Malheiros.





"Nessa semana dos namorados, quero dizer que a vida me presenteou com uma nova oportunidade de amar, ser amada e feliz! Esse é Álvaro Malheiros, meu namorado! Torçam pela gente!", escreveu ela na legenda.

Silvia Poppovic foi casada com o médico Marcello Bronstein, que foi diagnosticado com leucemia em setembro 2021. O profissional morreu em novembro de 2022, aos 78 anos , um ano depois de receber transplante de medula óssea da filha do casal, Ana, de 24 anos.

Viúva, Silvia Poppovic apresenta novo namorado Reprodução/Instagram Silvia Poppovic está namorando o advogado Álvaro Luís Fleury Malheiros Reprodução/Instagram





+ Fique por dentro do mundo dos famosos: veja as notícias no iG Gente !

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp