Conhecidos pela trajetória na Rede Globo, os atores de "Verdades Secretas" João Vitor Silva e Mariana Molina colocaram um fim na relação que começaram durante os bastidores da novela escrita por Walcyr Carrasco para a faixa das onze da emissora.





Os artistas estavam juntos há 9 anos e as especulações sobre um suposto término cresceram nas redes sociais depois que internautas notaram interações de João em publicações da ex-BBB Alane. A informação do fim do namoro foi confirmada pela assessoria da atriz à coluna "Play", do Jornal "O Globo".





Nas redes sociais deles, algumas das fotos em que o ex-casal aparecia junto já foram removidas dos perfis oficiais. Ambos continuam se seguindo no Instagram. Em "Verdades Secretas", novela em que se conheceram, Mariana Molina deu vida à Patrícia. Já João Vitor Silva ficou responsável por interpretar Bruno no folhetim.





Antes do término, o ator havia explicado como a relação começou. "Nosso crush foi logo assim que acabou a novela. Durante as gravações, a gente se conectou muito como amigo. Foi uma amizade muito linda que foi surgindo. Lembro que no Rock in Rio a gente se conectou, começou a ficar e, de repente, já estava morando junto, casado. Nem namorou. Desde o primeiro dia em que ficamos, já passamos a viver juntos", contou. em entrevista ao podcast "Novela das 9".

