Reprodução: Instagram Cantor comemora 39 anos nesta terça (11)

O artista Di Ferrero comemorou o aniversário de 39 anos nesta terça-feira (11) com um álbum de fotos no Cristo Redentor. "Comecei meu novo ciclo. Obrigado pelas mensagens e por estarem comigo todos esses anos!", iniciou ele.

"Sao 39 carnavais vividos intensamente! Tive o privilégio de ver o amanhecer nesse lugar especial. Amém! Comecei meu ano bem!", festejou o marido da supermodelo Isabeli Fontana.

"Senti muito amor e carinho vindo de todos os lados e entendi que minha missão é tentar retribuir em dobro! Então vamos juntos, muito som e alegrias pra nós. Afinal, a vida é tão rara", finalizou ele emocionado.



Nos comentários da publicação, os seguidores do ex vocalista da banda NX Zero o felicitaram. "Feliz vida! Que seja um ano cheio de conquistas e muitas felicidades", comentou uma fã. "Muita luz e energia boa pra você! É tudo que você merece!", acrescentou uma segunda. "Feliz dia, Di! Muito amor no novo ciclo, você é especial", desejou uma terceira.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.