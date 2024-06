Reprodução: Instagram Blogueira comemorou 8 meses de vida da filha nesta quinta (6)

A influenciadora Bruna Biancardi comemorou os 8 meses de vida da filha Mavie nesta quinta (6). Em uma publicação no Instagram, a blogueira postou um vídeo em que aparece segurando a primogênita no colo.

'Você surgiu e iluminou a rotina. Virou minha menina. Quando você sorriu, o céu se abriu", iniciou ela em referência à música "Constelação", da cantora Mariana Nolasco em parceria com a dupla Mar Aberto.

"Feliz 8 meses meu amor! Te amo mais que tudo", se declarou. Nos comentários da comemoração, amigos e fãs de Bruna Biancardi felicitaram Mavie. "Lindas demais", elogiou a influenciadora Carol Bresolin.

"Ela sorri com os olhos", acrescentou a empreendedora Marina Pumar. "Não aguento! Uma boneca!", enalteceu uma seguidora. "Maior amor, não existe nada mais engrandecedor do que a maternidade. Parabéns lindonas", comentou uma segunda. "Lindas", expressou um terceiro.

Mavie é fruto do relacionamento da influenciadora Bruna Biancardi com o jogador de futebol Neymar. Os dois assumiram o namoro em janeiro de 2022 e em agosto do mesmo ano terminaram. Em 2023, o ex-casal passou o Ano Novo juntos. No mês de abril, Biancardi anunciou que estava grávida de Mavie e, em junho do mesmo ano, a notícia de que o jogador traiu a influenciadora foi revelada. O fim da relação aconteceu oficialmente em novembro de 2023.

