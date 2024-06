Reprodução/Instagram MC Guimê e a namorada, Fernanda Stroschein





O cantor e ex-BBB MC Guimê , de 31 anos, compartilhou neste domingo (9) algumas fotos com sua namorada, a modelo e empresária Fernanda Stroschein , de 28 anos, em seu perfil no Instagram. O casal, que tornou pública sua relação no final de março, aparece em clima de romance dentro do carro, com o funkeiro deixando uma mensagem reflexiva na legenda.

"'Às vezes Deus usa você para salvar alguém, ou usa alguém para salvar você, ou para vocês se salvarem'", escreveu Guimê, cativando muitos seguidores, que deixaram diversas mensagens carinhosas nos comentários.

"Parabéns! Felicidades, querido! Vida que segue", comentou Jacira Santana , mãe do economista e ex-BBB Gil do Vigor . "Deus não lhe tira algo sem lhe dar algo melhor", disse uma fã. Outras mensagens incluíam: "Amo ver vocês felizes!", "Torcendo sempre por você!" e "Casal tão lindo. Eu simplesmente amei!".

Começo do relacionamento

MC Guimê e Fernanda foram vistos juntos pela primeira vez durante o Carnaval, onde foram fotografados trocando beijos no evento Carnaval da Cidade, no Centro Esportivo do Tietê, em São Paulo. Este é o primeiro relacionamento público do cantor desde o término de seu casamento com a cantora Lexa , que agora está noiva do ator Ricardo Vianna, ocorrido em setembro do ano passado.