Reprodução: Instagram Atriz revelou todos os procedimentos estéticos que já fez no último domingo (9)

A atriz Giovanna Chaves abriu uma caixinha de perguntas em seu perfil do Instagram no último domingo (9) e desabafou acerca das cirurgias plásticas que realizou ao longo da vida.

Ao ser perguntada sobre a lipoaspiração que fez quando completou 18 anos, a artista revelou que se afetou com as críticas do público após a cirurgia. “As pessoas pesaram tanto na minha, na época, por eu ser muito nova, que fiquei um tempo muito neurada. Mas hoje em dia eu amo. Não me arrependo", iniciou ela

Leia também Atriz Giovanna Chaves pede por regras após caso de Larissa Manoela

"Acho a minha perfeita! Se malhar fico trincada com muita facilidade por já ter o desenho ali. Meu pós foi muito tranquilo. Deu duas semanas e eu já saia de cinta e tudo”, prosseguiu a atriz.

Além disso, Chaves respondeu uma pergunta relacionada ao uso de silicone nos peitos. “Não, eu amo peito natural e pequeno. Sinto que, às vezes, você erra no tamanho do silicone, pode acontecer de ficar vulgar. Qualquer roupa que você coloca fica too much! Então não sou adepta ao silicone. Só colocaria futuramente caso eu fosse mãe e meu peito caísse, mas nova agora não".

Em relação aos próximos procedimentos estéticos que fará, a artista revelou que faria preenchimento no queixo. A atriz também contou ao público que já fez preenchimento labial, botox no rosto, lente nos dentes e botox e selagem nas madeixas.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.