Antonia Fontenelle se envolveu em mais uma polêmica na noite de sábado (8). Desta vez, a apresentadora usou as redes sociais para lamentar o suposto uso de cocaína por parte de Carlinhos Maia. Em seu perfil do Instagram, a loira republicou uma foto do influenciador em que ele mostra um relógio de diamantes e disse que, abaixo do pulso dele, haviam carreiras da droga.

"Carlinhos, refaz a tua rota enquanto é tempo", começou Antonia. "Reparem na foto postada por um dos maiores influencers do Brasil. Abaixo do seu relógio de diamantes, carreiras e mais carreiras de cocaína. É isso o que acontece quando as pessoas se perdem no propósito. Muito triste isso tudo".

A loira acrescentou: "Ok, o que você tem com isso, Antonia? Simples: ele influencia uma massa de jovens, principalmente nordestinos. Em seus últimos Stories, tem um jovem muito bêbado e todos achando lindo. Tá errado isso, gente".

Após a acusação, Carlinhos Maia se manifestou sobre o assunto. "Há um bom tempo, essa pessoa vem falando mal de mim nos programas dela e tudo mais, e eu vou deixando para lá, eu ignoro, como eu ignoro a maioria das pessoas que usam meu nome para ganhar likes".

Carlinhos se explicou: "Ontem eu saí com os meninos e fui com uma calça de vinil. Fiz uma foto embaçada, pegando o relógio, e a calça de vinil, por ser espelhada... Pois essa galega do carai*, essa chup*na dos infernos, que não tem o que fazer, fez uma acusação dizendo que abaixo da minha calça tinha carreiras e carreiras de cocaína".

O humorista ainda ameaçou levar o episódio à Justiça. "Olha aqui, Antonia Fontenelle. Eu vou lhe processar bonito, porque já deu. Toda vez que você falava de mim, as suas bobeiras, as suas idiotices, eu não ligava, porque é frustração o que você tem. Isso aqui que você viu, sua esquisita do cacet*, sua problemática, são joias! Meus diamantes refletindo numa calça de vinil!".

Ele também reforçou: "Se eu não justifico — não é nem justificativa, mas se eu não venho aqui dar uma esculhambação, o povo fica acreditando que eu sou um 'cheirador'".

