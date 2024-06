Reprodução/Instagram João Guilherme e Bruna Marquezine são tietados por fã em restaurante: 'Casal muito gente boa'

Bruna Marquezine e João Guilherme ainda não confirmaram se, de fato, estão namorando, como especulam os fãs. Mesmo assim, os atores já apareceram juntos publicamente mais de uma vez.

Desta vez, Bruna e o filho de Leonardo foram flagrados em um restaurante japonês. Os dois até posaram para foto com um rapaz que trabalha no local.

"Ontem atendi esse casal. Muito, muito gente boa", declarou o fã. Em um dos registros, os famosos até aparecem abraçadinhos.

As fotos foram publicadas pela página Choquei. Veja abaixo:

