Internautas acreditam que Monique Evans deveria estar por perto para dar forças à família

Monique Evans se manifestou na manhã deste sábado (8) sobre o motivo de não estar com a filha, Bárbara Evans, nos últimos dias. Isso porque um de seus netos, Antônio, está internado na UTI com um quadro de bronquiolite e, segundo internautas, a apresentadora deveria estar por perto para dar forças à família.



"Estão perguntando para a Cacá [Werneck; esposa] e para a Bárbara por que eu não estou lá. Gente, prestem atenção, a minha lua de mel começa amanhã, e a Bárbara tem com ela, além do marido, as babás todas. Então, ela tem tempo para descansar etc", iniciou Monique.

"Falo com ela o tempo inteiro. Antônio está se recuperando, e ela nunca me deixaria desmarcar minha lua de mel, porque sabe muito bem que tem muitos anos que a gente não viaja... Desde que conheço a Cacá, a gente nunca viajou. Foi uma viagem que bolamos há muito tempo, porque estamos organizando há muito tempo. Graças a Deus, o Antônio está melhorando, ele vai sair dessa já já. Ainda esta semana, vou vê-lo pulando, se Deus quiser".

Ela acrescentou: "As pessoas me cobram muito pelo fato de não estar com ela nunca, não só agora. Mas, cara, moro muito longe da Bárbara. Muito longe. Assim como moro muito longe do meu filho [Armando Aguinaga] e estou indo ficar com ele agora, em Barcelona".

"Além do grupo da família, a gente se liga e se fala o tempo inteiro. As babás da Bárbara são todas enfermeiras. Sempre tem uma babá com ela para ela não ficar sozinha. Tudo o que eu queria, realmente, era abraçar a minha filha, mas sei que iria atrapalhar ao invés de ajudar, porque ela iria ficar preocupada comigo. Lá não tem lugar para ficar ou dormir, porque é uma UTI, tanto é que o Gustavo não fica lá com ela. Ele vai, visita e vai embora, porque não tem espaço", continuou.

Monique Evans ainda lamentou: "Uma maldade muito grande fazer isso com a menina. Ela passando por isso tudo e vocês ainda ficam perturbando".

