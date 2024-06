Reprodução Gkay fala sobre retirada de procedimentos estéticos





Gkay foi uma das presenças ilustres no primeiro dia do São João da Thay , realizado neste sábado (7) em São Luís do Maranhão. A influenciadora exibiu um look da Yves Saint Laurent, destacando sua preferência crescente pela beleza natural.

Nos últimos meses, Gkay removeu os procedimentos estéticos do rosto e também fez alterações no sorriso:

"A partir do momento que tirei os preenchimentos, eu comecei a me sentir melhor. Renovei minhas lentes (dos dentes) e muita gente tem elogiado o meu sorriso."

"Depois que tirei tudo, hoje vejo as minhas fotos de antes, vejo que estava muito exagerado, que marcava o meu rosto e pesava. Hoje, é só aquele botoxzinho na testa, um lazerzinho, e está ótimo”, relatou.

Foco na moda

Quando questionada sobre a possibilidade de remover as próteses de silicone nos seios, ela foi evasiva:

“A gente vai amadurecendo, vai vendo que não precisa de muita coisa para ter autoestima e começa a ver que a beleza vem de dentro para fora", explicou ela para o GShow. Atualmente, Gkay está focada na moda. Ela está fazendo um curso na área e também tem ambições no cinema:

“Hoje, estou fazendo curso de moda e sempre foi meu sonho estar nesse universo. Meus dois grandes sonhos são o cinema e a moda."