Reprodução/Instagram 'AMIGOS' abrem primeiro dia do Festival Salve o Sul

Famosos marcaram presença na noite de sexta-feira (7) no Festival Salve o Sul , evento beneficente que terá 100% da renda revertida para as vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. A abertura do festival ficou por conta do projeto AMIGOS, que reúne Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e Leonardo.



Celebridades como Luísa Sonza, Graciele Lacerda e Poliana Rocha estiveram por lá. Confira os artistas que prestigiaram o show:

Os AMIGOS: Chitãozinho e Xororó, Zezé Di Camargo e Luciano e Leonardo Reprodução/Instagram A cantora Luísa Sonza Reprodução/Twitter A influenciadora Graciele Lacerda Reprodução/Instagram A influenciadora Poliana Rocha Reprodução/Instagram A ex-BBB Kerline Reprodução/Instagram O ex-BBB Matteus Amaral Reprodução/Instagram A apresentadora Didi Wagner Reprodução/Instagram A cantora Thaeme e o marido, Fábio Elias Reprodução/Instagram A cantora sertaneja Paula Mattos Reprodução/Instagram

