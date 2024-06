Divulgação Luisa Sonza e Pedro Sampaio comandarão o evento no domingo





Em prol das vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul, acontece nos próximos dias 7 e 9 de junho, o Festival beneficente Salve o Sul, no Allianz Parque, capital paulista, e destaca grandes nomes da música brasileira. Serão 12 horas de shows, mais de 40 artistas, entre eles: os AMIGOS (Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Leonardo), Luísa Sonza, Pedro Sampaio, Lulu Santos, Menos É Mais, Ferrugem e MC Daniel e novos confirmados como Carlinhos Brown, Léo Santana, Ludmilla, Armandinho, Juliette e Vitor Kley.

O evento 100% destinado em prol do estado gaúcho é uma iniciativa da Associação Brasileira de Promotores de Eventos (ABRAPE), que conta com parcerias de artistas, venues, fornecedores e mídia. O canal Multishow transmite, com exclusividade, ao vivo e na íntegra, os dois dias do Salve o Sul; no domingo (9/6), a TV Globo exibe, ao vivo, 90 minutos do festival a partir das 14h40.

O primeiro dia do Salve o Sul acontece nesta sexta-feira (7). Chitãozinho e Xororó, Zezé di Camargo e Luciano e Leonardo sobem ao palco, às 20h, para um show especial do AMIGOS; a apresentação tem duração de 3 horas. No domingo (9), o evento terá 9 horas consecutivas, entre 13h e 22h, sob o comando da cantora gaúcha Luísa Sonza, que movimentou as redes sociais em cima desta causa e juntamente com Pedro Sampaio. Como artistas convidados de Luisa e Pedro, subiram ao palco Carlinhos Brown, Ferrugem, Duda Beat, Gloria Groove, Juliette, L7nnon, Léo Santana, Lexa, Ludmilla, Lulu Santos, Mc Daniel, Menos é Mais, Preta Gil, Pocah, Turma do Pagode, Xamã, Xand Avião, Zé Felipe, Luan Pereira, Hariel, IG, Ryan SP, PH, Don Juan, MC Davi e os os gaúchos Armandinho, Neto Fagundes e Vitor Kley.

“O Sul é a minha casa, minha terra, e neste momento eles pedem socorro. Ajudar é urgente e atender às necessidades básicas é o mínimo que precisamos agora. Uma tragédia como essa merece a atenção e o esforço de todos. Agradeço muito aos que toparam entrar nessa iniciativa e estão fazendo acontecer. Hoje, independentemente de onde estamos, todos nós queremos salvar o Sul”, diz Luísa Sonza. “Quando a Luísa me chamou para esse projeto, eu não pensei duas vezes. A iniciativa é linda demais. Empenhei toda minha equipe e organizamos em uma velocidade recorde. Com certeza é mais uma forma de unirmos artistas e seus fãs em prol das vítimas no RS. Esperamos vocês!”, completa Pedro.

A venda dos ingressos, sem nenhuma taxa de conveniência, é através do site Eventim (eventim.com.br). Todo valor arrecadado será integralmente revertido em prol das vítimas do desastre climático do Rio Grande do Sul, auxiliando a população em situação de vulnerabilidade: 50% do valor será destinado em doações diretas de bens aos atingidos e os 50% restantes para instituições a serem definidas.